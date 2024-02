l’appello per trovare una famiglia al dolce cucciolo

Peter è un cucciolo di cane che si trova in uno dei tanti rifugi sparsi per il Pese, attraverso i social sperano di trovare una casa.

Canile Cani Sciolti è una realtà nata nel 2007 a Pozzo d’Adda (Milano), gestita da La Goccia cooperativa sociale Onlus. Il canile cerca di valorizzare il rapporto uomo-cane attraverso la cultura cinofila e favorendo l’acquisizione di competenze teorico-pratiche che coinvolgono i nostri amici a quattro zampe e la comunità.

Sensibilizzazione è il tema principale e lo si può notare dai canali social, dalle iniziative e dal loro operato. La struttura ospita molti cani nell’attesa di trovare una famiglia e tra di essi c’è Peter.

Appello per trovare casa al cucciolo Peter

Peter è uno dei tanti amici a quattro zampe che fa parte della famiglia di Cani Sciolti. La struttura si prende cura degli animali e il loro benessere viene messo al primo posto. Proprio per questo, prima di affidarli in modo definitivo, organizzano una serie di incontri e visite, per essere sicuri che ogni cani vada nella casa giusta.

Per aiutare i cuccioli presenti nella loro comunità, inoltre, si servono dei social network e tra i cuccioli bisognosi di trovare una casa e una famiglia c’è proprio il protagonista di questo articolo, Peter. Il quattro zampe è arrivato al rifugio insieme ai suoi fratelli Jordan e Alan quando erano ancora pochi mesi id vita. In quei pochi mesi di vita, la loro vita non è stata affatto semplice visto che erano costantemente terrorizzati dal personale della struttura.

I volontari hanno quindi ideato un percorso per fare in modo di riacquisire la loro fiducia, persa fin da subito. Mentre Jordan e Alan, dopo il percorso, hanno trovato rispettivamente una famiglia amorevole, Peter è ancora un abitante del canile. Ogni giorno viene coccolato e riempito d’affetto dagli operatori, il dolce cucciolo (ormai diventato un cagnolone) ha bisogno di una casa e una famiglia permanenti.

Peter ha avuto più difficoltà ad ambientarsi e abituarsi alla nuova vita, ma piano piano si è aperto allo staff e ai volontari, mostrando il suo carattere incredibilmente dolce e grato. I risultati del percorso svolto sono ben evidenti: da cane che non voleva nemmeno uscire dal suo box, a cucciolo che ama esplorare il mondo che lo circonda.

Non perderti questo approfondimento >>> Perché adottare un cane dal canile? I motivi principali



Attraverso i post su Facebook pubblicati da Cani Sciolti, si mette in luce come il bellissimo quattro zampe sia ormai pronto a regalare grandi emozioni alla famiglia che lo vorrà accogliere.