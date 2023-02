l’appello disperato corre sui social

L’appello arriva direttamente dai canali social ufficiali per chiedere aiuto: è emergenza di cuccioli in canile, ne arrivano troppi!

La questione del sovraffollamento nei canili è molto sentita in tutta in Italia e per questo tutte le associazioni e organizzazioni di volontariato cercano di incentivare all’adozione. Cuccioli in difficoltà, infatti, si trovano purtroppo ovunque e il Canile Sanitario situato a Sante Marie ha lanciato un appello tramite la sua pagina social per affrontare il problema e diffondere la triste realtà.

Emergenza in canile: l’appello in cerca di aiuto per incentivare l’adozione

Uno dei tanti appelli arriva dal Canile Sanitario situato a Sante Marie in provincia dell’Aquila in Abbruzzo. Questa realtà sta affrontando una dura situazione ormai già un po’ di tempo: ogni giorno arrivano troppi cuccioli bisognosi di aiuto e di una nuova casa. Negli ultimi mesi la situazione è andata peggiorando e per questo tramite i social ha lanciato un appello.

“Siamo in emergenza cuccioli, negli ultimi mesi ne sono arrivati tantissimi ogni settimana“. Una questione che colpisce non solo il canile di Sante Marie ma tutta la penisola, e questo è solo uno dei tanti appelli in richiesta di aiuto. Presso il canile i cuccioli che si trovano in quei angusti e piccoli box sono 31 e il personale volontario è preoccupato più il tempo passa.

Infatti, più i piccoli cagnolini crescono e più sarà difficile per loro essere adottati e trovare una famiglia stabile. L’appello lanciato dal Canile è quello di adottare e quello di prendersi cura responsabilmente dei propri animali da compagnia, in quanto non si sterilizza abbastanza e gli abbandoni sono sempre più frequenti.

L’adozione è importante e va fatta responsabilmente, ma ancora più importante è come ci comportiamo con i nostri piccoli amici a quattro zampe, i quali non sanno ancora come approcciarsi al mondo se abbandonati da cuccioli.