L’appello di Red Ronnie e Fusaro: Unisci le Voci per il Cambiamento

Il 2 dicembre 2023, lo psichiatra e saggista Alessandro Meluzzi ha subito un ictus a Cesena, durante una sessione nel suo studio. Da quel momento, non ci sono state informazioni sul suo stato di salute, creando preoccupazione tra amici e colleghi. Fabio Duranti, in diretta su Radio Radio, ha sollevato la questione della mancanza di notizie su Meluzzi, invitando amici come Red Ronnie, Diego Fusaro, Alberto Contri e Vanni Frajese per fare un appello attorno alla sua situazione.

Red Ronnie ha espresso la sua inquietudine, dicendo: “Non sappiamo dove sia, in ospedale o a casa, e ci si chiede perché non possiamo avere notizie su di lui. La sua vicinanza sarebbe un conforto”. Anche Diego Fusaro ha condiviso il suo stupore riguardo al silenzio che circonda le condizioni di Meluzzi, sottolineando l’importanza della sua figura come punto di riferimento culturale e che sarebbe naturale volerne sapere di più.

Alessandro Meluzzi, nato il 9 ottobre 1955 a Napoli, è un noto psichiatra e autore, con alle spalle una carriera accademica e professionale significativa. Dopo aver conseguito la laurea in Medicina all’Università di Torino e una specializzazione in Psichiatria, ha proseguito i suoi studi a Parigi. È l’autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche e numerosi libri, incluso uno scritto con Giorgia Meloni. Meluzzi è stato anche un volto noto in televisione, avendo lavorato come autore per Rai e Telelombardia, ed è stato parlamentare due volte con Forza Italia.

Negli ultimi anni, ha suscitato dibattito per le sue posizioni contro il vaccino, che gli sono costate la sospensione dall’ordine dei medici. Nel 2015 ha aderito alla Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala, diventandone primate con il nome ecclesiastico di Alessandro I.

La situazione attuale di Meluzzi continua a generare ansia tra i suoi sostenitori e colleghi, che si chiedono quando e se avranno notizie certe sulle sue condizioni di salute, ritenendolo una figura importante nel panorama culturale italiano.