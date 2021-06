Caro Presidente Mario Draghi,

il 16 giugno a Parigi il Presidente Emanuel Macron ha aperto insieme ai più importanti attori del mondo Hi-Tech, VivaTech, un luogo dove le startup francesi mostrano le loro innovazioni, incontrano investitori e clienti potenziali.?Il 10 febbraio 2022 al Palais des Festivals di Cannes sarà inaugurato il WAICF (World AI Cannes Festival) un evento mondiale per mostrare gli avanzamenti tecnologici, specie francesi, nell’Intelligenza Artificiale.?Questo, e molto altro, come gli investimenti nel Quantum Computing e nelle Università di Parigi, Toulouse, Grenoble e Nizza, fa parte di un piano strategico per fare della Francia una “Startup Nation“.?I risultati sono evidenti nel numero considerevole di “Unicorns“ che sono stati creati in Francia.?In Italia abbiamo talenti, capacità di innovazione, volontà di riuscire ma l’ecosistema non é capace di creare una spirale virtuosa. Università, ricerca, grandi imprese, investimenti e i nostri migliori giovani con idee brillanti e capacità innovativa vanno all’estero, specie in California ed Inghilterra. Il loro valore è testimoniato dal successo che con fatica, certo, ma determinazione riescono a raggiungere.?Perché permettere tutto questo? Perché non cercare anche da noi in Italia, sotto la sua leadership e visione, di innescare una dinamica che cambi l’ecosistema e dia ai nostri giovani la possibilità di rimanere in Italia e qui da noi avere quella riuscita che altrove sono capaci di avere??Il nostro APPELLO consiste in una cosa semplice: creiamo in Italia un evento del livello di VivaTech, o semmai proponiamo di farlo diventare un evento europeo itinerante, diamo la possibilità ai migliori con visione e volontà di mostrare le loro idee, di trovare i finanziamenti necessari nella misura dei nostri concorrenti europei (10 miliardi per le startup in Francia) e di aprire la ricerca nelle Università con ricadute nella creazione di Spin-Off.?Abbiamo le capacità per farlo, abbiamo a disposizione i capitali, posizioniamo l’Italia come “la Startup Nation“ Facciamolo ora!?

Con stima,?

Angelo Coletta Presidente di InnovUp – Italian Innovation & Startup Ecosystem e Founder di Zakeke?

Marco Landi Presidente di Institut EuropIA ed ex CEO di Apple EMEA