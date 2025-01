L’appello delle volontarie tocca il cuore

Marcus, un dolcissimo cane abbandonato, è descritto come “il più solo del mondo” da parte delle volontarie del canile LAV Sciacca. Abbandonato con la sorellina Minnie nella campagna siciliana durante un violento temporale, Marcus ha già conosciuto la tristezza che accompagna l’abbandono. Nonostante la giovane età, ha bisogno di una famiglia che lo accolga e lo ami, dato che sta aspettando da troppo tempo.

La LAV Sciacca, un’organizzazione che si occupa della protezione degli animali, ha condiviso la sua storia su Facebook, esprimendo il desiderio di trovare un’affettuosa famiglia per Marcus. I volontari descrivono la vita del cane nel rifugio e raccontano delle esperienze difficili trascorse da quando è stato salvato. Si evidenzia che Marcus e la sorella sono sani e molto socievoli, ma hanno bisogno di un ambiente familiare in cui possano sentirsi amati e protetti.

Silvana Fazio, una delle volontarie, sottolinea come Marcus, nonostante sia vivace e affettuoso, resti spesso solo alla fine della giornata. Ha avuto un periodo in un ambiente casalingo, ma attualmente vive in un rifugio in campagna dove le volontarie si prendono cura di lui. Tuttavia, il fatto di aver provato la vita in una casa rende ancora più forte la sua solitudine ora.

Il comportamento di Marcus è descritto come timido inizialmente, ma diventando poi affettuoso e giocoso una volta che acquisisce confidenza. La famiglia ideale per lui sarebbe quella che può offrirgli opportunità di gioco e di svago nella natura, e si fa notare che va d’accordo con altri animali domestici. È già abituato al guinzaglio e si comporta bene in auto.

Silvana lancia un appello a chiunque possa offrire amore e attenzione a Marcus, sottolineando come ogni cane meriti una seconda chance. Adottare un animale domestico non solo arricchisce la vita della creatura stessa, ma porta benefici anche alle persone, migliorando la loro salute fisica e benessere emotivo. La speranza è che Marcus possa finalmente trovare una casa accogliente dove possa sperimentare l’affetto e la sicurezza di cui ha bisogno.