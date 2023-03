l’appello della volontaria pieno di rabbia e disperazione VIDEO

L’appello della volontaria è colmo di rabbia e disperazione: la situazione è divenuta insostenibile e sceglie di chiedere aiuto.

Lui è Oscar, il primo dei cinque cuccioli crudelmente abbandonati, appena cinque giorni fa, di fronte al rifugio di una volontaria dell’associazione “Angeli a 4 Zampe” di Agrigento. Il 22 marzo scorso, dopo essersi trovata di fronte al fatto compiuto, la volontaria, pur cercando da subito un modo per trovare una sistemazione ai cuccioli, ha voluto al contempo condividere la sua frustrazione di fronte a tanto menefreghismo.

“Aiutatemi”: l’appello della volontaria è pieno di rabbia e disperazione – VIDEO

Il secondo cucciolo in evidenza è il piccolo Suami. Anche lui, come Oscar – il precedente pelosetto dal manto nero e con un’adorabile chiazza bianca sul petto – è stato abbandonato dai suoi proprietari piuttosto che essere sterilizzato. Assieme alla suddetta coppia, vi sono anche altri tre piccoli cagnolini, battezzati dalla volontaria con i rispettivi nomi di Arthur, Ginger e Kaily.

Nel frattempo, anche la volontaria responsabile dell’associazione no-profit con sede in Sicilia, non avendo più parole di fronte a un simile trattamento nei confronti degli animali, si è incaricata di prendersi cura lei dei cuccioli abbandonati, almeno finché non troveranno una casa per sempre attinente alle loro necessità.

L’esatto momento in cui i pelosetti sono stati ritrovati al lato opposto della strada dove si trova il rifugio è stato inoltre documentato da un toccante filmato condiviso su Facebook, dalla volontaria, nei giorni scorsi. I piccoli cagnolini, “3 maschi e 2 femmine” erano stati rinchiusi in un paio di scatole di cartone e impacchettati come se fossero degli oggetti. Quando la volontaria si è avvicinata alla scatola ha infine visto spuntare, dalle coperture di plastica presenti all’interno dei due contenitori, i cinque cuccioli.

Fortunatamente sembra che in molte persone, sui social network, abbiano mostrato – sin da subito – tanta solidarietà e disponibilità di fronte all’appello condiviso dalla volontaria. Non resta, dunque, che sperare – adesso – che la richiesta di adozione dei cuccioli – indifesi e bisognosi d’amore – venga realmente ascoltata e dunque assecondata il più presto possibile. In attesa che questo avvenga ciascuno dei pelosetti è stato regolarmente microchippato.