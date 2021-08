Segretario nazionale Sip (Società italiana Pediatria)

L’American Academy of Pediatrics lancia l’allarme. A fine luglio I casi di infezione da Covid 19 nella popolazione pediatrica sono pressochè raddoppiati: 71,726 contro i 38,654 della settimana precedente. La variante Delta dilaga e mette sempre più in pericolo la salute dei bambini, che occupano ormai il 19% del bollettino settimanale americano. È questa l’osservazione dei pediatri americani. Da inizio pandemia, 350 bambini sono morti a causa del Covid-19. E milioni di minori hanno pagato un altissimo prezzo in termine di isolamento sociale, perdita di nonni e genitori, interruzione della scuola e delle attività educative in generale. Non si può più attendere, concludono gli americani, va accelerata l’autorizzazione del vaccino anche per i più piccoli, al momento esclusi dal piano di immunizzazione contro il Covid 19.

Anche in Italia, il Covid continua a colpire i più piccoli. Nel nostro Paese, il 5,5% dei casi (n= 240.105) con 14 decessi riguarda la fascia di età 0-9 anni, mentre il 10,0% (n= 436.938) con 16 decessi riguarda la fascia di età 10-19 anni. È quanto riporta l’aggiornamento nazionale 4 agosto 2021. E se da un lato continua ad aumentare la copertura vaccinale tra gli adolescenti, con quasi il 40% vaccinato con almeno una dose e oltre il 20% con due, ciò non basta.

È per questo che la Società Italiana di Pediatria si è associata alla richiesta dell’American Academy of Pediatrics sui propri canali social. “Si avverte l’esigenza di beneficiare di uno specifico intervento di prevenzione vaccinale Covid19 per la popolazione pediatrica, in maniera tale da poter permettere di prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità.”: è l’appello che circola sui canali ufficiali della Società Italiana di Pediatria, da Facebook, a Twitter, Linkedin e Telegram. Abbiamo bisogno di un vaccino sicuro, efficace. Abbiamo bisogno di uno scudo con cui difendere anche i nostri bambini da questo terribile virus.