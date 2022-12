l’appello a fare attenzione, sono spietati

Natale è descritto come un periodo di gioia ma c’è chi si approfitta e mette in atto truffe apposite. In questo periodo sono in aumento.

Gli animali, specialmente i cani, sono l’unica vera forma di amicizia che alcune persone hanno, soprattutto quelle che non hanno la possibilità di avere un tetto sopra la teste. Un percorso fatto di sventura ma che si affronta insieme, poiché anche per il cane questo legame è imprescindibile. Purtroppo, dove ci sono queste persone che cercano di tirare avanti come meglio possono, ci sono anche quelle che approfittano delle persone.

In aumento le truffe di Natale, fare attenzione

Soprattutto nelle grandi città capita di incontrare per le strade delle persone insieme al loro cane che aspettano un aiuto. Per le strade tuttavia ci sono anche le versioni fasulle, create appositamente per creare tenerezza nei passanti e rubargli il denaro. Ovviamente la differenza tra le due situazioni è lampante.

Facendo un po’ di attenzione, si riesce a captare chi è il truffatore e chi invece è lì perché non ha altra scelta. In primis, dalle condizioni di salute del cane stesso. Gli animali scelti per impietosire i passanti sono scelti ad hoc: malandati, denutriti e magri.

A combattere questo fenomeno in grande crescita è Save the Dogs, il quale afferma un aumento di questa pratica soprattutto nella città di Milano in questo periodo pre-natalizio. Nelle ultimi settimane, l’associazione ha ricevuto più di 10 segnalazioni di persone che per strada detengono animali in pessime condizioni. Save the dogs chiede alle forze dell’ordine di fare qualcosa a riguardo e di verificare i reati a danno di questi animali. L’associazione ha promosso un’iniziativa in questo periodo, per fornire cure e assistenza veterinarie gratuite ai cani delle persone che vivono per strada.

Purtroppo però bisogna tenere conto dell’altra faccia della medaglia. Queste persone, utilizzando il loro cane, possono chiedere più soldi oppure offrire l’animale stesso in cambio di soldi. Tuttavia è bene ricordare che la vendita non regolamentata è vietata e quindi, per questo motivo, l’associazione invita tutti i cittadini a fare attenzione, e qualora volessero un animale domestico, di adottare tramite canile o rifugio.