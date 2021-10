Un colpo di tosse e lei scova il virus. E lo fa – con certezza – oltre sette volte su dieci. Il più temuto e analizzato di questo secolo: il Covid 19. Si chiama VoiceMed One ed è un’app digitale per lo screening del coronavirus. “Con una accuratezza del 73,5%” dicono gli espeti che gli hanno dato vita, “una possibile futura alternativa al tampone rapido, meno invasiva, più economica e altamente scalabile”, aggiungono

Elaborata da VoiceMed, una startup nata con l’obiettivo di identificare da remoto le malattie respiratorie nel loro stadio iniziale tramite l’analisi della voce ha già vinto diversi riconoscimenti: il bando europeo “COVID-X”, il primo premio “StartCup2020” promosso dal Politecnico Di Milano e Regione Lombardia, il premio della Regione Lazio “Boost Your Ideas” e quello di Sisal e CVC “Go Beyond 2020”. E a novembre VoiceMed parteciperà al “Web Summit 2021” di Lisbona, principale evento europeo dedicato al mondo delle startup e dell’innovazione.

Come funziona

Il suo funzionamento è semplice: “Tramite una web app intuitiva e accessibile da telefono o computer, si registra un colpo di tosse e in poco meno di 2 minuti è possibile sapere se si è positivi o negativi al Covid-19”, spiegano da VoiceMed. Inoltre, aggiungono “il costo medio di un test VoiceMed per il Covid-19 è di circa 1 euro l’uno, il che permetterebbe di far risparmiare milioni di euro a strutture pubbliche e private”. E attualmente è utilizzata in due ospedali per la sperimentazione clinica, nella Asl di Torino e nel National Laboratoire Santé del Lussemburgo, “con l’obiettivo di aumentare la banca dati e le performance, puntando sulla qualità del dato, sull’esplicabilità del modello e sulla trasparenza”.

“La nostra tecnologia vuole essere un metodo scalabile e rapido per gestire epidemie localizzate e garantire che le comunità di tutto il mondo siano protette e sicure, con il minimo sforzo e a costi ridotti”, spiega Arianna Arienzo, Ceo di VoiceMed.