A Milano nasce un nuovo Hard Rock Cafe, in via Dante 5. Si ingrandisce, così, la catena in franchising di ristoranti che è nata nel 1971 a Londra. Non si conosce ancora la data di apertura del locale, ma i lavori sono iniziati proprio negli scorsi giorni. Nel cantiere, è apparso l’iconico logo sul portone.

Apre un nuovo Hard Rock Cafe a Milano, in via Dante 5. Il cantiere ha avviato i lavori: non si conosce ancora la data di apertura del locale che funge da ennesimo punto di incontro della famosa catena, avviata nella capitale inglese nel 1971.

In Italia sono presenti quattro ristoranti del famoso franchise: a Roma, a Venezia, a Firenze e a Verona, aperti, rispettivamente, nel 1998, 2009, 2011 e 2022. In totale, in tutta Europa, la catena gestisce 58 negozi e 167 in tutto il globo.

Gli altri grandi nomi in città

Come gli altri store della catena, diventerà una sorta di museo del rock, con esposizioni di diversi oggetti legati alla vita delle star del rock, che hanno suonato nella città della Madonnina, come Bob Marley e i mitici Metallica. Oltre all’iconica catena, a Milano sono sbarcati anche altri nomi altisonanti, come Starbuck’s, KFC, Victoria’s Secret.

Altri come Disney e Abercrombie&Fitch – anch’essi giunti in città – però hanno chiuso i propri store nel corso del tempo: il primo, infatti, ha chiuso i battenti nel 2020, il secondo nel 2019, anche se – nei primi anni 2000 – è stato uno degli store più frequentati dagli adolescenti.