Accogliere il prossimo e trarre reciproco beneficio dalle coccole in strada, per l’anziana cagnolina Connie, è un ottimo palliativo alle sue sofferenze.

L’emozionante racconto della dolce quotidianità di Connie, un anziano esemplare di Labrador che vive attualmente in Inghilterra con la sua famiglia, ha avuto inizio con il suo casuale avvistamento descritto in prima persona da una ragazza di Brighton. Si tratta di un’ex studentessa, Becky Albon, che ha documentato – lasciando trasparire la sua sorpresa – le peculiari dinamiche del suo recente inatteso incontro con la pelosetta, avvenuto – a pochi passi dalla sua abitazione – soltanto lo scorso 1 ottobre.

L’anziana cagnolina Connie: trae beneficio delle coccole in strada – FOTO

Becky avrebbe intravisto la cagnolina in strada rimanendo dapprima rapita dai suoi occhi espressivi e dal suo bellissimo manto color cioccolato. Nonostante non fosse riuscita realmente a comprendere – all’inizio – quale fosse il motivo per il quale la quattro zampe si trovasse relegata all’esterno dell’abitazione e sdraiata su un piccolo materasso, qualcosa le avrebbe predetto che si sarebbe trattato di un incontro difficile da dimenticare.

Quando la cagnolina ha visto Becky per la prima volta, passeggiare al fianco del suo consorte e avvicinarsi progressivamente al vialetto che rasenta la sua abitazione, avrebbe subito manifestato una felicità oltre le aspettative. E sarebbe stato proprio quello il momento in cui la ragazza avrebbe finalmente notato, oltre alla sua presenza, anche quella di alcuni volantini affissi alla colonna che delimitava i confini del suo piccolo cortile.

Come hanno poi illustrato le suggestive immagini pubblicate da Becky sulla pagina Facebook di “Dogspotting” – fra cui un tenero ritratto di Connie e la coppia di volantini esposti dai suoi padroncini – si è scoperto di come l’anziana Labrador si trova lì ogni giorno per offrire ai passanti “abbracci gratuiti“.

Connie, infatti, sembra trarre quotidianamente grande beneficio da tale abitudine e a tal punto da riuscire provvisoriamente a dimenticare le sofferenze legate alla sua artrosi. E al contempo, le coccole che riceve dalle persone della zona pare riescono a diffondere il buon umore anche nell’animo di tutti coloro che si ritrovano a fare la sua conoscenza in un’anonima via della città balneare, situata a pochi chilometri a sud di Londra.

“Sono vecchia e artritica ma ancora tanto amore da condividere“, è questa pertanto la sincera premessa che appare gli occhi dei residenti, redatta nero su bianco dai suoi proprietari, e che rimanda alla situazione e infine alle nobili intenzioni dell’amabile Connie.