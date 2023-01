L’antitrust europeo indaga su Microsoft e l’acquisizione di Activision Blizzard

Microsoft potrebbe presto ricevere un richiamo dall’antitrust europeo a proposito dell’acquisto di Activision Blizzard per 69 miliardi di dollari, annunciato l’anno scorso e ancora da ultimare. L’organo che vigila sulla concorrenza leale in Europa ha fino all’11 aprile per decidere se la fusione del reparto videogiochi di Microsoft con il publisher di Call of Duty e World of Warcraft sia contrario alle leggi dell’Unione, e sta redigendo un documento con tutte le problematiche relative all’acquisizione miliardaria. Microsoft ha commentato: “Continuiamo a lavorare con la Commissione Europea per fugare ogni dubbio relativo a qualsiasi mercato dell’Unione. Il nostro obiettivo è offrire il maggior numero di giochi a più persone possibile, e questo accordo verrà finalizzato proprio seguendo questa ottica”. Microsoft ha annunciato l’acquisizione di Activision Blizzard lo scorso gennaio, un anno fa, per rafforzare la propria posizione nell’industria contro i rivali Tencent, Sony e Nintendo, al momento tra le compagnie più profittevoli nel settore dei videogiochi.