L’antico borgo sul fiume alle porte di Verona: qui potrai visitare il giardino delle meraviglie, il più bello d’Europa

Valeggio sul Mincio è un incantevole borgo situato in Veneto, nei pressi del Lago di Garda e a meno di 30 km da Verona. Rivestito da una storia antica, il paese ha origini risalenti all’età del bronzo e, dopo la caduta dell’Impero romano, fu controllato dai Longobardi. Durante il Medioevo, la zona divenne un’importante roccaforte, mentre nel Quattrocento, a causa della vicinanza a Venezia, si trasformò in un centro agricolo e commerciale di rilievo. Valeggio ha successivamente fatto parte del Regno Lombardo Veneto e, infine, del Regno d’Italia.

Il borgo è famoso per i suoi monumenti e luoghi d’interesse, come la Chiesa di San Pietro Apostolo e il Castello scaligero del XIII secolo. Un’attrazione di spicco è il Parco Giardino Sigurtà, un vasto spazio di 60 ettari, noto per la sua bellezza, con giardini tematici, laghi e un labirinto. Questo parco è il risultato di un attento restauro portato avanti da famiglie locali per oltre 600 anni.

Valeggio sul Mincio è anche celebre per la sua tradizione culinaria, in particolare per i tortellini, considerati un “nodo d’amore”. Ogni anno si celebra la “Festa del Nodo d’Amore”, un evento che riunisce visitatori per gustare questa prelibatezza in un’atmosfera festosa sul ponte visconteo. Grazie alla sua posizione strategica, Valeggio è facilmente raggiungibile dalle autostrade A4 e A22, rendendolo un’ottima meta per una visita.