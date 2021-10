Andrà in onda uno speciale tv su Adele, nel quale viene raccontata la realizzazione del nuovo album 30 e i cambiamenti dell’artista.

I fan di Adele avranno il primo assaggio del suo nuovo album 30 durante uno speciale del concerto della CBS in onda questo autunno. Il 14 novembre, Adele: One Night Only presenterà “uno straordinario concerto che include la prima possibilità di ascoltare il nuovo materiale dopo sei anni di assenza“, secondo quanto riferisce CBS. Lo speciale di due ore includerà “hit in cima alle classifiche” e “diverse canzoni mai ascoltate prima“, oltre a un’intervista esclusiva di Oprah Winfrey. La “conversazione ad ampio raggio” si concentrerà sul “nuovo album di Adele, le storie dietro le canzoni, la vita dopo il divorzio, la perdita di peso e la crescita di suo figlio“.

Adele

Adele, l’album 30 in anteprima con uno speciale TV

Quattro giorni dopo la pubblicazione di Adele del nuovo disco 30, dopo sei anni di assenza, la CBS ha annunciato che la cantante di Hello presenterà, in anteprima, il suo prossimo album con un concerto e un’intervista televisiva con Oprah Winfrey durante uno speciale di due ore in prima serata che andrà in onda il 14 novembre. Adele One Night Only vedrà la cantante esibirsi in un mix dei suoi più grandi successi, oltre a “diverse canzoni mai ascoltate prima” dal suo attesissimo quarto album in studio. Il post:

La cantante 33enne visiterà anche il roseto della Winfrey per una conversazione sul disco e sulla sua vita personale degli ultimi anni. L’annuncio della CBS arriva poco dopo il rilascio del suo ultimo singolo, Easy on Me: l’artista ha, inoltre, tenuto la sua prima sessione live su Instagram per risponere alle domande dei fan sulle sue opinioni musicali, sulla vita personale e, naturalmente, sull’album tanto atteso.

Easy on Me, un successo musicale e di critica

Al suo debutto la scorsa settimana, Easy on Me ha attirato recensioni entusiastiche da fan e critici musicali desiderosi di accogliere nuovamente l’amata artista sulla scena. Ha anche battuto un record, diventando la canzone più ascoltata in streaming di Spotify in un solo giorno.

“Una ballata per pianoforte maestosa e drammatica nel classico stile di Adele, ‘Easy on Me’ trova la cantante di 33 anni che contempla la sua esperienza in una relazione tesa“, ha scritto Mikael Wood del Los Angeles Times. “Si presume che stia cantando del suo recente divorzio da Simon Konecki, con il quale condivide un figlio piccolo“.

All’inizio di questo mese, Adele ha finalmente svelato la data di uscita di 30, che sarà disponibile a partire dal 19 novembre: ha scritto una lunga dichiarazione che riflette sul processo di realizzazione del disco, che esplorerà “il periodo più turbolento” della sua vita.