L’anteprima del calendario 2023 dei Pompieri australiani con gli animali

Il famosissimo calendario dei Pompieri australiani con gli animali è arrivato alla 30esima edizione, qui un’anteprima del prossimo anno.

É ormai diventato famosissimo nel mondo e le foto che lo compongono fanno ogni anno il giro del web per il mix tra sensualità e dolcezza. Il calendario dei Pompieri australiani fotografati insieme ai Koala e moltissimi altri animali che vivono in Oceania è arrivato alla trentesima edizione e quest’anno diventa ancora più speciale. I Vigili del Fuoco che si lasciano immortalare a petto nudo per beneficenza, per il calendario 2023 hanno posato con una nuova specie e come sempre doneranno i proventi a diverse associazioni che si occupano di beneficenza e della salvaguardia della fauna selvatica del paese.

Le nuove foto per il 2023 dei Pompieri australiani a petto nudo con gli animali

Ogni anno escono migliaia di diverse tipologie di calendari pronti per essere esposti nelle case e negli uffici di tutto il mondo. Moltissimi vengono creati per scopi benefici e i soldi ricavati dalla loro vendita vanno così ad aiutare enti e associazioni che si impegnano durante tutto l’anno per fare del bene. Tra questi calendari, forse uno dei più famosi del mondo e, di certo molto apprezzato, è quello dei Pompieri australiani. Giovani e prestanti uomini che si lasciano immortalare a petto nudo per degli ottimi motivi.

I motivi per cui ogni anno i Vigili del Fuoco più sexy d’Australia posano con i pettorali e gli addominali bene in vista non sono per compiacere se stessi e dimostrare la loro prestanza fisica, ma lo fanno per beneficenza. Certo, scegliere di farlo in un modo così sensuale è una trovata di marketing davvero intelligente, perché fa si che moltissime ammiratrici e ammiratori comprino il calendario e che così vengano raccolti il maggior numero di soldi da poter donare. Come ogni anno i sensuali pompieri non posano solamente da soli davanti alle fotocamere, ma in alcune edizioni sono accompagnati da diverse specie animali e infatti è proprio per loro che tutto questo è stato creato.

Per il trentesimo anniversario di questa iniziativa i pompieri, conosciuti come Australian Firefighters, saranno protagonisti di sei diversi calendari. Oltre al classico, ce ne sarà uno in cui indossano solo dei jeans, e altri quattro con i gatti, i cani, animali selvatici e il nuovissimo con i cavalli della ONG Safe Haven Animal Rescue.

In questi tre decenni la vendita dei calendari ha portato alla raccolta di oltre 3 milioni di dollari, tutti donati in beneficenza. Oltre al loro lavoro quotidiano, quindi, questi uomini continuano a dimostrarsi dei veri e propri eroi pronti a tutto! (G. M.)