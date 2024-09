L’annuncio ufficiale della coppia VIP

Angelo Pisani e Katia Follesa, noti comici italiani, hanno annunciato ufficialmente la loro separazione dopo vent’anni di relazione e una figlia. Pur avendo interrotto la loro vita di coppia un anno fa, i due continuano a lavorare insieme e a mantenere ottimi rapporti. La loro separazione non era stata mai comunicata in modo ufficiale, ma era apparso evidente che non si incontravano più insieme, portando a molte speculazioni.

Katia ha rivelato che la fine della loro storia d’amore è stata il risultato di un cambiamento piuttosto che di una rottura definitiva. Ha descritto il momento come un periodo delicato, senza che i due si siano mai detti addio in modo categorico, poiché continuano a supportarsi a vicenda nonostante la separazione. Questo legame ha portato Angelo e Katia a realizzare un video su Instagram per chiarire la situazione ai loro fan e ai curiosi.

Nel video, entrambi appaiono sorridenti, inizialmente parlano delle future date di spettacoli in Italia, sottolineando l’importanza della loro collaborazione professionale. Successivamente, Katia ha annunciato che, pur non essendo più insieme, condividevano il messaggio solo ora poiché non credevano che la loro separazione interessasse a molti.

Hanno enfatizzato che la separazione non sempre deve essere vista come una crisi, ma piuttosto come un’opportunità di crescita personale. Entrambi hanno affermato di essere diventati persone più libere e felici, liberandosi da legami che ora ritengono non rappresentino più la loro vera essenza. La loro decisione di prendere strade diverse è stata vista come un modo per rispetto reciproco e per continuare a essere felici, anche se in modo separato.

Angelo e Katia concludono quindi il loro messaggio con una nota positiva, affermando che non hanno alcun risentimento e si augurano reciprocamente il meglio per il futuro. La loro sincerità nel condividere la verità sulla loro relazione è un esempio di maturità e rispetto, mostrando che anche le separazioni possono portare a una nuova libertà e felicità.