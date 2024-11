L’annuncio sui social che spezza il cuore

Anastasia Kuzmina, ballerina di Ballando con le Stelle, ha recentemente aggiornato i suoi fan dopo un infortunio subito in diretta. Durante l’ultima puntata del programma, mentre danzava con Francesco Paolantoni, Anastasia è caduta a terra durante un sollevamento. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra fan e partecipanti, mettendo in luce le vulnerabilità degli artisti nelle esibizioni dal vivo.

Il grave infortunio si è verificato su Rai Uno, nello show condotto da Milly Carlucci. Inizialmente non era chiaro l’entità dell’infortunio, ma le telecamere hanno inquadrato Anastasia visibilmente distrutta e in lacrime. Nonostante il dolore, la ballerina ha cercato di continuare, seduta su un divano con il piede sollevato, mentre Paolantoni eseguiva la danza attorno a lei.

In un videomessaggio sui social, Anastasia ha ringraziato i fan per il supporto e ha descritto il momento dell’incidente. Ha sottolineato l’intenso dolore che le ha impedito di poggiare il peso sul piede. Anche se i primi esami non hanno mostrato fratture, la ballerina ha annunciato l’intenzione di sottoporsi a risonanza magnetica per escludere lesioni ai legamenti. Ha anche comunicato la necessità di rimanere ferma, ma senza specificare la durata del recupero. Nonostante la situazione difficile, ha mostrato determinazione e positività, esprimendo la speranza di partecipare agli spareggi in un modo alternativo.

Le prospettive di Anastasia e Francesco nella competizione rimangono incerte. Il pubblico e la giuria attendono aggiornamenti sulle condizioni della ballerina e sulla sua possibilità di continuare. Nonostante le difficoltà, Anastasia ha manifestato ottimismo, evidenziando come venga sempre trovata una soluzione all’interno della “grande famiglia di Ballando”. Ha accennato anche a un possibile ripescaggio, nel caso non potesse esibirsi. La coppia dovrà affrontare competitori forti nel prossimo spareggio, tra cui Sonia Bruganelli con Carlo Aloia e Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti. Infine, la gara, inizialmente programmata, è stata rimandata di una settimana, aprendo la strada a potenziali sviluppi e sorprese che potrebbero influenzare il corso del programma.