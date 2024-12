L’annuncio social di Sara Barbieri dopo la nascita

Fabrizio Corona, noto personaggio televisivo ed ex re dei paparazzi, è diventato papà per la seconda volta. La notizia è stata condivisa sui social tramite un video in cui il neo-padre 50enne tiene tra le braccia il suo neonato, Thiago, nato dalla relazione con la modella 24enne, Sara Barbieri.

La gravidanza era già nota ai fan di Corona, grazie ai suoi post sui social. Un mese fa, Corona aveva pubblicato una foto che lo ritraeva con la compagna, l’ex moglie Nina Moric e il loro figlio Carlos Maria, accompagnata dalla didascalia “Adesso aspettiamo T., al quale daremo solo amore”, che anticipava l’arrivo del nuovo bambino. Ora, con un video su Instagram, Corona ha confermato la nascita di Thiago, mostrando la sua commozione nel video dove bacia il neonato.

Durante la gravidanza, Fabrizio si è mostrato frequentemente sui social, esprimendo la sua gioia e ironia per la decisione di diventare padre a 50 anni, e rendendo la gravidanza un evento molto visibile online, nonostante Sara Barbieri sia generalmente descritta come riservata. La gravidanza ha suscitato attenzione, sia positiva che negativa, in quanto le pubblicazioni di Corona tendono ad attirare commenti critici, visti i suoi trascorsi turbolenti. Tuttavia, la maggior parte delle interazioni consistono in congratulazioni per la nascita del piccolo Thiago.

La comunicazione riguardante l’arrivo di Thiago è avvenuta non solo attraverso i video, ma anche una fotografia che ritraeva la neo-mamma in ospedale. Sebbene il percorso della gravidanza sia stato condiviso, ha suscitato opinioni contrastanti, considerando il passato controverso di Corona. Alcuni utenti hanno criticato la sua esposizione mediatica, mentre altri si sono uniti nel fare gli auguri agli neogenitori e al bambino.

In questo nuovo capitolo della sua vita, Fabrizio Corona sembra mostrare un lato più tenero e affettuoso, mentre si prepara ad affrontare le sfide della paternità per la seconda volta, cercando di bilanciare la sua vita pubblica con quella privata. La nascita di Thiago segna un momento significativo per lui e per la sua famiglia.