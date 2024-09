L’annuncio inaspettato riempie il cuore di gioia

Leandro Paredes, centrocampista della Roma, ha annunciato con gioia la nascita del suo terzo figlio insieme alla modella Camila Galante. La coppia, molto apprezzata nel panorama calcistico, ha condiviso un commovente video su Instagram, in cui rivelano di aspettare un altro bambino, confermando le voci che circolavano in Argentina. Il video mostra la reazione emozionata dei due genitori mentre scoprono la gravidanza con un test, accompagnato da sorrisi e abbracci che hanno subito colpito i follower.

Camila, visibilmente toccata, ha scritto una dedica piena d’amore per il nascituro: “Ti aspettiamo tanto, amore mio. Che Dio ti protegga e arrivi pieno di salute”. Le sue parole esprimono la felicità della famiglia che sta per allargarsi, con i due figli già presenti, Victoria e Giovanni, che sono in trepidante attesa di incontrare il nuovo arrivato. La canzone “Para Siempre” di Oriana Sabatini, dedicata a Paulo Dybala, un amico intimo di Paredes, ha reso il momento ancora più speciale.

Leandro e Camila hanno una storia d’amore che sembra uscita da un film, conoscendosi da adolescenti grazie al fratello di Camila, compagno di squadra di Paredes. Il calciatore ha raccontato di essersi innamorato a prima vista e di aver detto a sua madre che quella sarebbe stata la sua futura sposa. Dopo anni di relazione, la coppia si è sposata nel 2017 e ha già due figli.

Camila non è solo una madre, ma anche un’imprenditrice di successo nel settore della bellezza, avendo lanciato un marchio di prodotti cruelty-free. È anche una modella e influencer, seguita da molte persone, grazie alla sua eleganza e alla sua personalità. La famiglia Paredes, innamorata e di successo, continua a essere una fonte di ispirazione per molti, rendendoli una delle coppie più amate nel mondo del calcio.

Recentemente, questo annuncio si aggiunge a quello di un altro calciatore che è diventato papà, suggerendo che la famiglia è un valore importante anche nel mondo dello sport. Con il terzo bambino in arrivo, l’entusiasmo nella vita di Paredes e Galante non potrebbe essere maggiore.