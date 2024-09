L’annuncio dell’ex ministro dei Beni Culturali

A poche ore dalle sue dimissioni, l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha rilasciato un’intervista al Messaggero, esprimendo le sue intenzioni per il futuro. Ha dichiarato di voler tornare in Rai, precisando di essere un dipendente a tempo indeterminato: “Certo che tornerò in Rai… ma non voglio un posto di rilievo”. Sangiuliano ha inoltre comunicato il suo desiderio di “stare vicino” a sua moglie, con la quale è ancora innamorato.

Con un’ingente formazione giuridica, essendo laureato in giurisprudenza e con un dottorato in diritto, l’ex ministro ha manifestato l’intenzione di utilizzare le sue competenze per affrontare legalmente la situazione che lo ha portato a dimettersi. Ha parlato delle “fake news” e dell’impatto devastante che possono avere, esprimendo l’aspettativa di ottenere risarcimenti significativi attraverso le querele. Il suo primo passo legale sarà contro Maria Rosaria Boccia, enfatizzando che non si sente “ricattabile”.

In un tono di determinazione, Sangiuliano ha detto: “Ho bisogno di disintossicarmi per un po’, poi tornerò a scrivere e a lavorare”, sottolineando la sua intenzione di contrastare quelle che considera ingiustizie. Ha accennato anche alla possibilità di un complotto, affermando di voler indagare se ci siano stati interessi diversi coinvolti nella sua vicenda.

Dopo le sue dimissioni, ha ricevuto attestati di solidarietà da vari esponenti del governo e dell’opposizione, incluso Giorgia Meloni, con la quale ha condiviso un buon rapporto. Sangiuliano ha descritto la premier come comprensiva e solidale, affermando che non l’ha mai pressato per lasciare la carica.

In sintesi, l’ex ministro Gennaro Sangiuliano si prepara a tornare in Rai, sfruttando le proprie competenze legali per affrontare le difficoltà legate alle sue recenti dimissioni. Mentre si continua a discutere di complotti e fake news, al centro del suo pensiero permane la volontà di tutelare la propria reputazione e la sua vita personale, rimanendo accanto alla moglie.