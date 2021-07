Laura Pausini diventa protagonista di un film basato su una storia originale da lei ideata: l’annuncio dell’artista su Instagram.

Laura Pausini è pronta a fare il suo debutto… al cinema! La cantante di Solarolo, protagonista indiscussa dell’ultima notte degli Oscar, pur non essendo riuscita a conquistare la Statuetta più ambita, ha annunciato ufficialmente di essere diventata protagonista di un film Amazon Original. Una pellicola molto speciale, basata su una sua idea originale. Il progetto è in fase di lavorazione e non ha ancora un titolo, ma le riprese sono già cominciate sotto la direzione del regista Ivan Cotroneo e di Monica Rametta.

Laura Pausini protagonista di un film: l’annuncio

La pellicola sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video nel 2022 in 240 paesi e territori in tutto il mondo. Una distribuzione capillare come capillare è la provenienza di tutti i fan di Laura Pausini, una delle cantanti italiane più amate in tutto il mondo.

Laura Pausini

Racconta la stessa cantante 47enne che da tempo riceveva proposte per un suo progetto cinematografica, ma nessuna le sembrava così importante da convincerla a dedicarle tempo ed energie. Voleva qualcosa di innovativo nelle sceneggiature che le venivano proposte, non sentiva alcuna urgenza di raccontarsi. Ma poi qualcosa è cambiato.

Nel febbraio 2020 ha incintrato Amazon Studios e in una riunione è riuscita a capire che c’era una cosa che non aveva mai raccontato, una cosa importante che era arrivato il momento di condividere. L’ha quindi proposta e ha ricevuto subito il supporto per mettere su questa sua nuova idea artistica.

Laura Pausini: di cosa parlerà il suo film?

“Cercheremo di raccontare la storia nel mondo che sento più sincero, come faccio da sempre con la musica“, ha promesso Laura, da sempre grande appassionata di cinema. Non a caso ha iniziato a lavorare su questo progetto poco prima della vittoria dei Golden Globe, con la collaborazione di autori e registi italiani tra i più stimati e talentuosi che abbiamo nel nostro paese.

Aggiunge quindi la cantante sui social: “Questa volta credo di essere riuscita a farvi una vera sorpresa! (…) Vi confermo che sto girando il mio primo film con Amazon Studios per Prime Video. Tenere nascosto tutto è stato davvero molto difficile, perché sto lavorando a questo progetto da febbraio 2020!! Voi che mi conoscete sapete quanto sia stato difficile non svelarvi nulla finora“. Di seguito il post con l’annuncio: