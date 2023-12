L’anno d’oro di Simona Ventura, seconda a Ballando con le Stelle

Simona Ventura si è classificata al secondo posto durante la 18esima edizione di Ballando con le Stelle battuta (70% contro 30%) da Wanda Nara.

Un anno d’oro per Simona Ventura divisa fra Il Cantante Mascherato, la medaglia d’argento a Ballando con le Stelle, la riconferma a Citofonare Rai2 e il tavolo da Fabio Fazio sul Nove.

“Io e Giovanni Terzi siamo la prima coppia in gara” – le parole di Super Simo alla vigilia della prima puntata – “È stata un’idea di Milly che ho sposato subito perché è una prima volta. Lavoreremo insieme anche se, in pratica, ci hanno diviso, non ci vediamo praticamente mai! C’è una sana competizione tra noi. Partecipo a Ballando con le Stelle perché le cose nuove mi piacciono. Davanti al generale Milly, dico obbedisco! Sono felice di essere qui. E sono in competizione anche con la mia partner in crime sul lavoro che è Paola Perego”.