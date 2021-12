Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa ha celebrato l’anno d’oro di Orietta Berti, partita in sordina come volto fisso del tavolo della trasmissione di Rai3 e diventata in pochi mesi icona della generazione X e del mondo LGBT+.

Con un video realizzato per l’occasione, Fabio Fazio ha mostrato tutti i successi e le vette toccate da Orietta Berti nel corso di questi ultimi dodici mesi. Di successi e di trash.

Si parte da lei che annuncia “Ho fatto 12 Sanremo ma non ne ho mai vinto nessuno, la canzone di quest’anno si chiama Quando Ti Sei Innamorato“; poi si passa alle sue dichiarazioni rilasciate durante le varie interviste promozionali. Da “Ieri sera ho allagato la camera d’albergo” a “Tre macchine della polizia mi hanno inseguita e mi hanno fermata“, fino ad arrivare al “Mi piacerebbe fare un duetto con i Naziskin“.

Non mancano i successi discografici. A Sanremo (contrariamente ai pronostici) si è classificata nona con un pezzo classico, per non parlare di Mille che l’ha consacrata fra le hit maker dei tormentoni estivi. Ad oggi lei Fedez e Achille Lauro vantano cinque dischi di platino e varie imitazioni (sia da parte di alcune drag queen, sia a Tale e Quale Show).

Le conchiglie sul davanzale hanno dettato moda.

L’anno d’oro di Orietta Berti

Recentemente l’abbiamo vista allo Zecchino d’Oro cantare Amazzonia in collaborazione con il Piccolo Coro dell’Antoniano e nel cast di The Voice Senior, altro successo di Rai1.

E non è finita qua, perché ha già registrato un reality show (“Quelle brave ragazze”) insieme a Mara Maionchi e Sandra Milo che andrà in onda probabilmente fra qualche mese.

L’anno d’oro di Orietta Berti. Non assistevamo ad una cosa del genere dai tempi di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip del 2017.

78 anni e vivere una seconda giovinezza. Ti vogliamo bene, Orietta.