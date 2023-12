L’Anno Che Verrà: gli ospiti del capodanno di Amadeus su Rai Uno

Ancora una volta a sfidare il Concerto in Musica del 31 dicembre condotto da Federica Panicucci tornerà Amadeus con il suo L’Anno Che Verrà. Il conduttore ha già arruolato diversi ospiti interessanti per lo show di Capodanno che andrà in onda da Crotone. Stando alle anticipazioni di Dagospia, a L’Anno Che Verrà ci saranno: “Al Capodanno di Rai Uno, presentato da Amadeus, parteciperanno Patty Pravo, come contentino dopo l’esclusione dal Festival di Sanremo, Cristiano Malgioglio, i Ricchi e Poveri, Annalisa e Dargen D’Amico“.

E chissà se tornerà il vero protagonista della scorsa edizione de L’Anno Che Verrà.

Non il tipo che simula un pom**** a #LAnnoCheVerrà in diretta su Rai 1 ☠️☠️☠️ pic.twitter.com/8KdA37kV0b — Vinapolitano (@vinapolitano_) January 1, 2023

L’Anno Che Verrà, gli ospiti delle passate edizioni.

Ospiti edizione 2022.

Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Dargen D’Amico, Francesco Renga, Nek, Iva Zanicchi, LDA, Piero Pelù, Noemi, Donatella Rettore, Umberto Tozzi, Raf, Massimo Di Cataldo, Ricchi e Poveri, Matia Bazar, Sandy Marton, Tracy Spencer, Johnson Righeira, Ice MC, Modà, Mr. Rain, Tancredi, Samuel Peron, Veera Kinnunen, Emanuela Aureli.

Ospiti edizione 2021.

Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Clementino, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Arisa, Marco Masini, Fausto Leali, Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edoardo Vianello, Emanuela Aureli, Corona, Cugini di Campagna e i protagonisti della serie animata Pinocchio & Friends.

Ospiti edizione 2020.

Nino Frassica, Arisa, Clementino, Annalisa, Piero Pelù, Umberto Tozzi, Raf, Gigi D’Alessio, Shade, Boomdabash, Rocco Hunt, Gaia, Rita Pavone, J-Ax, Erminio Sinni, Leroy Gomez degli Santa Esmeralda, Viktorija Mihajlovic e i protagonisti della serie animata 44 Gatti (Lampo, Milady, Polpetta e Pilou)[8].

Ospiti edizione 2019.

Al Bano e Romina Power, Gigi D’Alessio, Stadio, Arisa, Benji & Fede, Elettra Lamborghini, Marco Masini, gli 8 Finalisti di Sanremo Giovani 2019, Antonella Ruggiero, The Kolors, Riccardo Fogli, Rocco Hunt, Fausto Leali, Cristiano Malgioglio, Alberto Urso, Ivan Cattaneo, Orietta Berti, Paolo Vallesi, Carolina Rey, gruppi musicali lucani (i Musicamanovella, gli Accipiter e i Sesto Mantra).

Ospiti edizione 2018.

Sergio Friscia, Samanta Togni, Massimo Ranieri, Il Volo, Malika Ayane, Red Canzian, Gianni Togni, Michele Zarrillo, Fausto Leali, Ivana Spagna, Alan Sorrenti, Donatella Rettore, Formerly of Chic, Massimo Di Cataldo, Lisa, Jalisse, Ice MC, Edoardo Vianello, Los Locos, Maggie & Bianca, Renanera.