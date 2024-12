L’anno che verrà della leader democratica

Se l’obiettivo del 2024 per Elly Schlein era rafforzare il Pd e mantenere salda la leadership, il bilancio di fine anno è positivo: il Pd è il primo partito dell’opposizione. Tuttavia, la segretaria non è riuscita a sviluppare un nuovo centrosinistra contro la destra di Giorgia Meloni, e la coalizione alternativa è ancora assente. Durante l’assemblea nazionale di dicembre, Schlein ha presentato la nuova tessera del Pd per il 2025, con lo slogan “Unità”, un invito a trovare coesione interna.

Nonostante le tensioni, Schlein ha instaurato una “pax” interna che ha portato a una maggiore stabilità, facilitata dal clima elettorale. Il Pd ha visto crescere il consenso, arrivando oltre il 20%, accorciando il divario con Fdi. Le elezioni europee hanno rivelato un grande scarto finale tra Pd (24,1%) e M5S (9,9%), sfatando i timori di un sorpasso da parte dei cinque stelle. Le vittorie in vari comuni e due regioni hanno confermato la solidità del Pd, ma resta da vedere se Schlein potrà creare una coalizione competitiva.

Il rapporto con i 5 Stelle è stato complesso; Schlein ha mantenuto una postura di apertura nonostante le difficoltà, limitandosi a due scontri diretti con Conte. La sua strategia si è dimostrata efficace nell’elezione di Bari, ma permangono tensioni, specialmente dopo le dichiarazioni di Conte che ha definito il Pd come un partito “bellicista”. La segretaria ha però rivendicato il rispetto da parte del M5S in occasione di attacchi più rivolti a loro che al governo Meloni.

Nonostante il successo principali del Pd, Romano Prodi ha avvertito del rischio di una coalizione senza un’adeguata rappresentanza centrista. Si sono discussi possibili federatori per un’area liberale e riformista, ma senza sviluppi concreti. In vista del 2025, Schlein dovrà affrontare questioni cruciali come il tema delle armi e il “Salva Milano”, con possibili divisioni tra le opposizioni. Inoltre, la decisione del governo riguardo la legge De Luca sul terzo mandato in Campania sarà fondamentale. Riuscirà Schlein a mantenere la leadership del centrosinistra e a consolidare l’alleanza con i 5 Stelle?