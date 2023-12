Attesissimo come ogni anno, il Capodanno Rai sarà condotto da Amadeus da Crotone.

“L’anno che verrà” è il tradizionale appuntamento condotto da Amadeus che accompagnerà gli italiani durante la notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio 2024. L’evento sarà trasmesso per la prima volta in diretta da piazza Pitagora a Crotone.

L’anno che verrà 2024

Trasmesso in diretta prime time su Rai 1 e Rai Play, “L’anno che verrà” accompagnerà gli italiani nel saluto dell’anno passato e nei festeggiamenti per l’arrivo del 2024. Sono attesi fino ad undici mila spettatori in presenza. Per la prima volta, la città scelta per ospitare l’evento è Crotone, con la sua centralissima piazza Pitagora, e l’evento è reso possibile grazie alla collaborazione della Fondazione Calabria Film Commission, della Regione Calabria ed il patrocinio della Città di Crotone. Ad accompagnare il pubblico verso il nuovo ci sarà Amadeus, per il nono anno consecutivo.

I nomi dei primi cantanti che parteciperanno alla serata al fianco di Amadeus sono stati svelati il 17 dicembre direttamente sui profili social del presentatore. “Un cast pazzesco” ha osato definire, composto da alcuni dei grandi artisti della musica italiana di ieri e di oggi.

Dopo il tradizionale messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso per l’ultimo dell’anno, sul palco della città di Crotone saliranno anche alcuni dei volti che vedremo presto a Sanremo. Attesissima Annalisa, che quest’anno ha trionfato con “Mon Amour” e “Disco Paradise”, Paola e Chiara, I Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, The Kolors, Dargen D’Amico e Maninni, allievo di “Amici” 16.

CI saranno anche Nino Frassica, Cristiano Malgioglio e gli Autogol, che sicuramente strapperanno una risata agli spettatori.

Come ogni 31 dicembre che si rispetti, è ricchissima la partecipazione anche degli artisti che prenderanno parte al Capodanno targato Mediaset in Piazza de Ferrari di Genova, condotto da Federica Panicucci.