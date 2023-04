‘L’anno capovolto’ di Simone Innocenti diventerà un film. I diritti del libro sono stato opzionati infatti per il cinema da Grey Ladder Productions, come annuncia Edizioni Atlantide. Il romanzo, ambientato tra la Toscana (Marina di Massa, Carrara, Forte dei Marmi, Viareggio e Firenze) e la Liguria (La Spezia) e attualmente alla terza edizione, è stato definito su ‘Il manifesto’ da Angelo Ferracuti ”un romanzo polifonico che mette in scena la maleducazione sentimentale dei nostri tempi”.

Innocenti è nato a Montelupo Fiorentino nel 1974, ha scritto Vani d’ombra (Voland) e la guida letteraria Firenze Mare (Perrone), dopo aver esordito con Puntazza (Erudita). Suoi racconti sono apparsi in varie antologie e sulla ‘Gazzetta di Parma’. Attualmente lavora al ‘Corriere Fiorentino’, dorso regionale del ‘Corriere della Sera’, e collabora con ‘La Lettura’.

Grey Ladder Productions è una giovane società di produzione cinematografica e audiovisiva fondata dallo sceneggiatore e produttore Alessandro Regaldo, che nasce con l’intento di proporre una linea editoriale curata e di immediata riconoscibilità, identificabile nella volontà di ibridare e sublimare i generi cinematografici e basata sulla valorizzazione della scrittura come fondamento dell’entertainment, con una predilezione per high-concept che partecipino del panorama culturale, storico e sociale italiano e visioni originali e innovative che rappresentino tutto il range di identità artistiche all’interno dell’industria audiovisiva.