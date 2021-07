“Le immagini dell’attentato di via d’Amelio resteranno per sempre impresse nei nostri occhi, e costituiscono una ferita ancora aperta, una delle pagine più buie della nostra storia nazionale”. Cosi’ il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, in un video messaggio inviato in occasione del convegno ‘Il tempo che verrà tra memoria e futuro’, per le celebrazioni in ricordo del 29esimo anniversario della strage di via d’Amelio. “Borsellino era un giudice con un forte senso dello Stato – ha proseguito Sassoli – è stato un magistrato scrupoloso, coraggioso nell’applicazione della legge, un esempio di come si deve amministrare la giustizia. Dunque, ricordare le stragi di mafia del ’92 vuol dire non solo fare memoria di quanto è accaduto ma anche valorizzare l’esempio di professionalità straordinaria e di umanità di questi servitori dello Stato. Entrambi erano animati da alti principi etico-morali, due persone che amavano la vita, consapevoli dei rischi che correvano e che hanno svolto con onore il loro servizio. Le loro strategie investigative e il loro metodo di lavoro continuano a rappresentare un modello virtuoso, un punto di forza nella lotta alla criminalità organizzata”. All’evento ha partecipato anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che ha espresso “indignazione per i troppi depistaggi di Stato. Facciamo memoria per affermare verità, giustizia e legalità dei diritti”.

L’evento con il collegamento in streaming di Sassoli apre di fatto le celebrazioni per la commemorazione della strage di via D’Amelio, che il 19 luglio di 29 anni fa costò la vita al giudice Paolo Borsellino e agli agenti di scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi e Claudio Traina. Oggi alle 20,30 una veglia curata dal gruppo Agesci Capaci 1.

Domani, alle 9, partirà la manifestazione “Coloriamo via D’Amelio”: letture e animazione per gli alunni, in collaborazione con l’Associazione Santa Chiara, il Laboratorio Zen Insieme, l’Associazione San Giovanni Apostolo e gli studenti del corso di laurea in Scienze della formazione primaria dell’Università Kore di Enna. Alle 11,15 il concorso nazionale “Quel fresco profumo di libertà”. Alle 12,15 l’attore Salvo Piparo legge “Palermo 64 righe” di Antonella Di Vita. Alle 12,30 inizia un confronto su “Scuola, territorio e educazione alla legalità democratica”. Le iniziative sono organizzate dal ministero dell’Istruzione con il Comune, il Centro studi Paolo e Rita Borsellino, l’Agesci e la Kore.

Sempre domani, in mattinata, il questore Laricchia visiterà le tombe del giudice Borsellino e dei poliziotti insieme con i familiari delle vittime. Poi, alle 11, in Cattedrale, una messa officiata dall’arcivescovo Corrado Lorefice. Alle 17 il capo della polizia deporrà una corona d’alloro davanti alla lapide che ricorda i caduti delle stragi, all’interno dell’ufficio Scorte della caserma Lungaro. Alle 16,58, in via D’Amelio, un momento di silenzio per ricordare le vittime dell’eccidio di via D’Amelio: il procuratore aggiunto Paolo Borsellino, gli agenti Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina. Alle 21 la polizia organizza un concerto al teatro di Verdura, per l’occasione messo a disposizione dal Teatro Massimo. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza, i biglietti (due a persona) si potranno ritirare presso la biglietteria del Massimo, dalle 12 alle 16 di domani. Domani, a Palermo, ci sarà anche il segretario del Pd Enrico Letta, per la prima Agorà democratica, sul tema della legalità. L’iniziativa è in programma a Villa Filippina. Domani sera, alle 20, infine, la tradizionale fiaccolata organizzata dal ‘Forum 19 luglio’, cartello che raggruppa trasversalmente associazioni, movimenti e istituzioni, e da ‘Comunità ’92’, sarà statica e si svolgerà direttamente in via D’Amelio.