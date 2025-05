L’animale più veloce del mondo che vive in città

Il titolo di animale più veloce del mondo non va necessariamente all’animale più noto. Recentemente, a Köniz, in Svizzera, un’anatra è stata fotografata da un autovelox mentre viaggiava a 52 km/h in una zona con limite di 30 km/h. Tuttavia, non è l’anatra (Anas platyrhynchos) a detenere il primato. Tra i volatili urbani, il piccione (Columba livia domestica) si distingue per le sue capacità velocistiche, raggiungendo un record di 148,9 km/h in una competizione di volo.

Nonostante la fama di poco intelligenti, i piccioni sono in grado di raggiungere elevate velocità per sfuggire ai predatori come gabbiani e falchi pellegrini. I rondoni, come il rondone comune (Apus apus), possono superare i 110 km/h, mentre la specie più veloce è il rondone codacuta (Hirundapus caudacutus), capace di toccare i 169 km/h.

Il falco pellegrino si conferma come l’animale più veloce al mondo, con picchi che superano i 300 km/h in picchiata. Questa specie, ottimale nel volo grazie alla sua aerodinamicità, è stata oggetto di studio per migliorare le performance aeronautiche degli aerei.

Così, tra le creature urbane e i predatori rari, si cela una sorprendente varietà di velocità, rendendo affascinante il mondo dell’aviazione animale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it