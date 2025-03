L’animale domestico più bello del mondo? Non è il cane: la classifica

Nonostante molti possano pensare che l’animale domestico più bello del mondo sia il cane, una classifica realizzata dal sito Money Beach sorprende rivelando che non è così. La selezione degli animali più belli si basa su criteri oggettivi, con particolare attenzione al rapporto aureo, considerato un indicatore di bellezza universale. I ricercatori hanno esaminato vari tratti del volto degli animali, come orecchie, occhi, lingua e narici, per stabilire questa classifica.

Al quinto posto troviamo il cane, che, sebbene sia altamente adottato e amato, si colloca ultimo in questa particolare valutazione. Al quarto posto c’è il criceto, un animale in crescita nelle adozioni, soprattutto per chi è alle prime armi con la cura degli animali domestici. Questo piccolo mammifero è apprezzato sia per le sue dimensioni contenute sia per la facilità con cui è possibile instaurare un rapporto con i bambini.

Il terzo posto è occupato dal coniglio, anch’esso un mammifero di piccole dimensioni, facile da gestire e capace di instaurare belle interazioni con i bambini. Al secondo posto troviamo il furetto, scelto spesso da famiglie con bambini, per la sua natura socievole e giocosa.

Infine, il primo posto spetta al gatto, considerato l’animale più bello del mondo secondo questi criteri. Oltre ad essere amato, rappresenta un simbolo di eleganza e raffinatezza. Si sfata così il mito del gatto come animale distante, poiché sa dimostrare affetto a modo suo.