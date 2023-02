l’animale domestico conquista tutto il web (Video)

Il vitello “influencer” continua a stupire tutti, quello che ha fatto nell’ultima sortita in casa è incredibile!

Non è di certo il solito cucciolo che siamo abituati a vedere in rete e forse proprio per questo ha scaturito ancor più la curiosità del web il video di Matilde, il giovane bovino che non si accontenta affatto dei verdi pascoli all’aperto. Nel video pubblicato dalla sua padrona si può infatti vedere come Matilde, con estrema testardaggine, si sia intrufolarsi dentro casa per portare a termine il suo obiettivo. Nessuno ha potuto farci niente se non restare a guardare e poi chiamare subito un ristorante che facesse le consegne a domicilio!

Matilde combina guai! Entra in casa e ruba la cena, il vitello “influencer” fa un disastro!

Una scena davvero insolita per i tanti internauti, milioni, che hanno visualizzato e commentato il video. Per la famiglia di Matilde, tuttavia, non deve sembrare poi così strano accogliere l‘ingombrante animale in casa, di certo non è un cagnolino e vederlo razziale la cucina non avrebbe potuto che scatenare una reazione diversa da questa.

Una vera star di Tik Tok che ormai è seguitissima da grandi e da piccini, la vita agiata di Matilde lascia tutti senza parole cosi come la sua predilezione per la vita di casa rispetto a quella nei verdi pascoli colombiani. A quanto pare è però davvero difficile distogliere l’attenzione del bovino dal cibo presente sul bancone della cucina, una circostanza che andrà accettata vista la popolarità della “piccola“.

@matildeysusamigos Matilde se la quiere pasar en la cocina más que en el potrero 😳🐮❤️#animales #animalestiktokers #cowsoftiktok🐄 #cows #familia #hogar #vaquitasfelices #campo ♬ sonido original – matildeysusamigos

Il video ha superato già il milione di visualizzazioni e sono stati tantissimi anche i commenti ricevuti, “Nei pascoli ci si annoia, in cucina si sentono molti più pettegolezzi!” Oppure “Ti stai accertando che la cena sia tutta vegetariana?“. Questo è molto altro ma la famiglia ha già rassicurato tutti che ormai Matilde è un membro importante e che non finirà mai la sua esistenza in cucina se non da ospite ingombrante ma sempre molto gradita.