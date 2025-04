L’animale domestico comprende le emozioni degli esseri umani

Gli animali domestici, come cani e gatti, sono in grado di percepire le emozioni dei loro umani e di rispondere di conseguenza. Secondo uno studio dell’Università di Jyväskylä, i cani possono percepire le emozioni umane attraverso la variazione della frequenza cardiaca, che si adegua a quella degli esseri umani durante momenti di interazione. Questo fenomeno è più evidente in situazioni tranquille, dove cani e umani mostrano reazioni sincronizzate agli stati emotivi reciproci.

I cani si distinguono per la loro capacità di decodificare le emozioni, analizzando espressioni facciali, tono della voce e persino l’olfatto. Il loro olfatto molto sviluppato consente loro di rilevare cambiamenti ormonali legati a stress o ansia, permettendo loro di identificare con precisione uno stato emotivo. Lo studio ha evidenziato che i cani possono riconoscere l’odore di una persona stressata con una precisione del 93,7%.

Anche i gatti sono sensibili ai cambiamenti emotivi dei loro proprietari, avvicinandosi a chi è triste e mostrando comportamenti come il fare le fusa per offrire conforto. Comportamenti comuni che dimostrano questa percezione includono l’avvicinarsi fisicamente agli umani e l’adattamento del loro comportamento a seconda dell’umore dei loro padroni.

Inoltre, ricerche suggeriscono che la compagnia di animali domestici può ridurre il declino cognitivo negli anziani e che i proprietari di gatti tendono a mantenere una maggiore calma in situazioni stressanti. In sintesi, la crescente evidenza scientifica sottolinea che gli animali domestici sono esseri sensibili, capaci di comprendere e rispondere alle emozioni umane.