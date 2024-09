L’anima attiva di Formentera: la prima edizione della 15K Night Run e altri eventi sportivi imperdibili

Formentera è un paradiso mediterraneo non solo d’estate, ma anche un luogo dove vivere esperienze uniche durante tutto l’anno. Grazie al clima mite e ai panorami suggestivi, l’isola è perfetta per chi cerca di unire sport e relax. Durante l’anno si svolgono diversi eventi sportivi, tra cui la 15K Formentera Night Run, il Formentera All Round Trail, la mezza maratona e il Triatló Illa de Formentera, ideali per vivere l’isola in modo attivo.

Con l’arrivo di settembre, è iniziato il countdown per la prima edizione della 15K Formentera Night Run, in programma il 5 ottobre. Questo evento promette di essere un’esperienza sensoriale unica, dove la brezza marina e il suono delle onde creano un’atmosfera magica. Il percorso circolare di 15 chilometri, con partenza e arrivo a Es Pujols, è accompagnato anche dalla 5K Sunset Run per chi ama distanze più brevi. A dare prestigio alla manifestazione ci saranno celebrità del mondo sportivo spagnolo, come l’atleta Alex Roca e il ciclista Valentí Sanjuan.

La stagione primaverile è inaugurata dal Formentera All Round Trail, in programma ad aprile, che attira appassionati di corsa da vari angoli dell’isola. Questo evento prevede un percorso principale di 74 chilometri che esplora i paesaggi più selvaggi dell’isola. Ci sono anche opzioni più brevi, come la Half Round Formentera Trail di 40,5 chilometri e il Tros de FART di 21 chilometri, entrambi con partenza da diverse località e arrivo al Porto di La Savina. Inoltre, è possibile partecipare a una staffetta a coppie.

A maggio ci sarà la Marnaton, una gara di nuoto con percorsi di 8 km, 4 km o 2 km, e una ½ Maratona che attraversa luoghi iconici dell’isola. Un evento imperdibile è la Formentera to Run, in programma dall’1 al 7 giugno 2025, con cinque tappe e un totale di 60 km, per scoprire il meraviglioso paesaggio dell’isola.

Infine, la stagione autunnale sarà segnata dal Triatló Illa de Formentera, che si svolgerà a ottobre, un triathlon che combina nuoto, ciclismo e corsa, offrendo agli atleti l’opportunità di affrontare un percorso circondato da acque turchesi e strade panoramiche.