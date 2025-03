L’Angelus e la telefonata da Gaza

Papa Francesco non parteciperà al Giubileo dei malati previsto per il 6 aprile, come annunciato dal Vaticano. A seguito delle indicazioni mediche, il Pontefice dovrà osservare un periodo di riposo di almeno due mesi. Durante l’evento, sarà sostituito da monsignor Rino Fisichella ma potrebbe inviare un messaggio di saluto ai malati. Inoltre, non sarà presente all’Angelus di domenica 30 marzo.

Dopo le dimissioni dal Gemelli, Papa Francesco continua a necessitare di ossigeno e sta seguendo un trattamento medico, inclusi esami del sangue. Tuttavia, ha mantenuto i contatti con i fedeli, inviando un testo scritto che verrà diffuso a mezzogiorno. Tra i suoi messaggi, ha espresso vicinanza ai pellegrini della Repubblica Ceca e ai partecipanti al Giubileo dei preti confessori.

La ripresa degli impegni ufficiali avviene lentamente. Bergoglio ha già avuto una telefonata con la parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza, dove ha ringraziato per le preghiere e ha condiviso la gioia per la sua convalescenza. Le fonti ufficiali indicano che il Papa sta continuando la terapia farmacologica, oltre a fisioterapia motoria e respiratoria. Attualmente, la sua convalescenza prosegue presso Casa Santa Marta, dove non può ricevere visite per evitare potenziali infezioni.

In sintesi, mentre il Pontefice sta attraversando un periodo di recupero, mantiene la sua connessione con i fedeli attraverso comunicazioni scritte, supportando la comunità religiosa durante la sua assenza fisica.