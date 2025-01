Lando Norris e l’incidente con la sua Ferrari: il video

Disavventura per la Ferrari F40 di Lando Norris, pilota della McLaren. La supercar, di proprietà di Norris, è stata avvistata mentre sfrecciava per le strade del Principato di Monaco e successivamente si è schiantata contro un muro, finendo in testa coda e danneggiando la parte posteriore del veicolo, come riportato da un tweet del magazine Autosport. La Ferrari, acquistata da Norris lo scorso anno per circa un milione e mezzo di euro, era parcheggiata a Monaco, dove il pilota vive attualmente.

Tuttavia, è importante sottolineare che Lando Norris non era al volante al momento dell’incidente, poiché si trova in Finlandia, in Lapponia, per godersi degli ultimi giorni di vacanza prima dell’inizio della nuova stagione di Formula 1, che inizierà con il Gran Premio d’Australia nel weekend del 16 marzo. Norris ha condiviso diversi momenti delle sue ferie attraverso le storie di Instagram.

L’incidente ha sorpreso i fan e i media, soprattutto considerando il valore e la rarità della Ferrari F40, un’auto iconica e molto apprezzata da collezionisti e appassionati di motori. La F40 è stata prodotta tra il 1987 e il 1992 dalla Ferrari e rappresenta un simbolo dell’auto sportiva degli anni ’80 e ’90. Il modello, conosciuto per le sue prestazioni eccezionali e il design estremamente aerodinamico, è dotato di un motore V8 biturbo in grado di raggiungere velocità impressionanti.

Nonostante il danno subito, l’auto e il suo proprietario hanno attirato l’attenzione dei media e degli appassionati di automobilismo. La Ferrari F40 di Norris, funziona come un emblema del suo stile di vita e della sua passione per le auto veloci, che è in linea con la sua carriera in Formula 1. I fan sono in attesa di ulteriori dettagli sull’incidente, inclusi potenziali costi di riparazione e le circostanze esatte che hanno portato allo schianto.

Questo episodio mostra anche i rischi e le responsabilità che derivano dal possedere veicoli di lusso, evidenziando come anche i piloti professionisti, lontani dalle loro auto da corsa, possano trovarsi in situazioni impreviste.