Lando Buzzanca è morto senza riuscire a sposare Francesca Della Valle, le ultime parole

Lando Buzzanca e Francesca Della Valle, insieme dal 2016, avrebbero voluto sposarsi, ma quando la notizia è trapelata ai media i figli di lui hanno fatto di tutto per impedirlo.

Il matrimonio era stato annunciato quando lui aveva da poco compiuto 86 anni (e lei ne aveva 51), ma Massimiliano Buzzanca, figlio dell’attore, fra le pagine del Corriere della Sera aveva dichiarato che il padre era affetto da demenza senile e che non era in grado di intendere e volere nel pieno delle sue capacità. Ergo per cui il matrimonio con la Della Valle sarebbe dovuto saltare. E alla fine è saltato davvero.

Prima Buzzanca è stato ricoverato in una RSA, poi al Policlinico Gemelli e infine in un Hospice dove è morto. Questo, secondo quanto dichiarato da Francesca Della Valle, sempre contro la sua volontà.

Lando Buzzanca morto, le ultime parole di Francesca Della Valle

Poche ore fa, prima dell’annuncio della scomparsa dell’attore, Francesca Della Valle ha così scritto su Instagram:

“Chi dice di proteggere Lando dovrebbe guardarsi allo specchio perché grazie all’applicazione della legge 6/04 vedrebbe l’aguzzino che lo sta condannando a morte”.

Una frecciatina chiara che è poi proseguita così:

“Lando Buzzanca è in un Hospice, dopo 11 mesi di RSA lager, contro la sua volontà. Vogliono che muoia senza clamore, così da inventare qualche ulteriore corbelleria come d’uopo ormai, da 21 mesi. Complici anche, certi media che, nascondono e sporcano la verità. Che lo Stato intervenga”.

Ieri, 24 ore prima della morte, l’ultimo appello inascoltato:

“16 giorni in un Hospice, amore mio ❤️ Perché? Può l’applicazione della legge 6/04 sequestrare un uomo, sino ad ammazzarlo? Liberatelo prima che sia troppo tardi”.

Al momento non sono ancora state rivelate le cause della morte.