Landman torna in streaming: il dramma sul Texas petrolifero

La serie drammatica Landman, creata da Taylor Sheridan e Christian Wallace, tornerà con la sua seconda stagione il 16 novembre 2025 su Paramount+. Dopo il buon successo ottenuto, la nuova stagione promette di esplorare ulteriormente il mondo del boom petrolifero nel Texas occidentale, evidenziando le conseguenze sociali, economiche e ambientali di questa corsa all’oro nero.

Nel nuovo trailer, si intravedono tensioni crescenti attorno alla famiglia Norris, con un focus sulle questioni geopolitiche e sui conflitti umani derivanti dallo sfruttamento del petrolio. Gli spettatori potranno accedere alla stagione in streaming su Paramount+ a partire dal 16 novembre 2025.

Landman è basata sul popolare podcast Boomtown, e narra la ricerca di fortuna nell’industria petrolifera del Texas occidentale, mettendo in luce le vite di lavoratori, miliardari e famiglie locali. La prima stagione, lanciata nel 2024, ha registrato più di 35 milioni di spettatori, stabilendo un record su Paramount+. Billy Bob Thornton ha ricevuto una nomination ai Golden Globe per il suo ruolo di Tommy Norris.

La nuova stagione vedrà tornare nel cast Billy Bob Thornton, Demi Moore e Andy Garcia, insieme a diversi altri attori come Sam Elliott e Ali Larter, che rappresentano i vari volti della società texana colpita dal boom petrolifero.

Prodotta da un team notevole, Landman si rivolge a chi ama i drammi realistici, affrontando temi attuali come la geopolitica e l’economia. Con il suo intrigante mix di conflitti familiari e questioni ambientali, Landman si preannuncia come uno dei drammi più attesi della prossima stagione.