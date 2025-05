Landini sotto accusa dal ministro Foti: ‘Riceve 7616 euro al mese mentre protesta per i salari’

Fratelli d’Italia ha attaccato Maurizio Landini, segretario della CGIL, in risposta alle sue parole critiche verso la premier Giorgia Meloni sui salari. Massimo Ruspandini e Tommaso Foti hanno rivelato che Landini ha aumentato il suo stipendio a oltre 7616 euro lordi al mese.

Martedì 29 aprile, il presidente Sergio Mattarella ha sollevato preoccupazioni sui salari in Italia durante una visita a Latina, sottolineando una dinamica salariale negativa e una crescita insufficiente rispetto ad altri paesi europei. Ha anche evidenziato come salari insufficienti contribuiscono al calo demografico e spingono giovani qualificati a emigrare.

Il giorno successivo, Meloni ha risposto in un video, affermando che i salari reali stanno crescendo e che dal 2023 le famiglie italiane stanno recuperando potere d’acquisto. Ha esaminato i dati di comparazione con gli anni precedenti e ha dichiarato che la situazione attuale è migliore rispetto a quella del passato.

Il Primo maggio ha visto Landini criticare aspramente il governo, sostenendo che non rappresenta la realtà dei lavoratori. Ruspandini ha ribattuto, accusando Landini di ignorare i dati positivi sugli aumenti salariali e di cercare di attaccare un governo che sta facendo progressi per i lavoratori.

Foti ha confermato le cifre sullo stipendio di Landini, ma l’attacco non è passato inosservato, suscitando critiche come quella di Carlo Calenda, che ha sottolineato che l’uso dello stipendio di Landini per attaccarlo è una pratica inappropriata.