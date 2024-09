Landi Renzo, riduce la perdita netta nel primo semestre

Landi Renzo ha concluso il primo semestre del 2024 con ricavi consolidati di 139,1 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 151,8 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, l’EBITDA adjusted si è attestato a 0,1 milioni di euro, un calo significativo rispetto ai 3,9 milioni registrati al 30 giugno 2023. Tuttavia, si segnala un miglioramento nel secondo trimestre del 2024, che ha visto un EBITDA adjusted positivo di 0,5 milioni, contrapposto al risultato negativo di 0,5 milioni del primo trimestre.

Stefano Landi, Presidente del Gruppo, ha commentato che i risultati del primo semestre, pur risultando inferiori alle aspettative se comparati con l’anno precedente, mostrano un trend di miglioramento, evidenziato dai dati del secondo trimestre. Il risultato netto consolidato si attesta a -18,5 milioni di euro, una leggera flessione rispetto al risultato negativo di -20,9 milioni dello stesso periodo del 2023.

In merito alla situazione finanziaria, la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo è negativa, pari a 135,3 milioni di euro, rispetto ai 112,4 milioni registrati al 31 dicembre 2023. Questo riflette le sfide e le pressioni che l’azienda sta affrontando nel contesto economico attuale.

Nonostante i risultati deludenti, la dirigenza si mostra fiduciosa riguardo al futuro, evidenziando come il secondo trimestre segni una ripresa rispetto ai primi tre mesi dell’anno. Il management sembra determinato a continuare sulla strada del miglioramento e della crescita, cercando di affrontare le difficoltà economiche e di mercato attraverso strategie mirate.

In sintesi, Landi Renzo ha vissuto un primo semestre di sfide, con ricavi e EBITDA in calo rispetto all’anno precedente, ma con segnali di risveglio nel secondo trimestre. La compagnia è consapevole della necessità di affrontare la sua posizione finanziaria e di proseguire le proprie strategie per migliorare le performance e garantire una crescita sostenibile nel lungo termine. La direzione continua a mantenere un approccio proattivo per navigare attraverso le incertezze e le opportunità che si presentano.