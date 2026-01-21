Lancio validatore pubblico Avalanche

AVAX One Technology Ltd. ha annunciato il lancio del suo primo nodo validatore pubblico sulla blockchain Avalanche. Questo rappresenta un passo significativo nella strategia della società per ottimizzare le capacità blockchain e massimizzare il valore a lungo termine per gli azionisti. AVAX One sfrutterà la propria esperienza e le solide relazioni per diventare un validatore Avalanche.

Con il lancio del suo primo nodo validatore pubblico, la società inizierà a supportare direttamente il consenso Avalanche. Offrirà inoltre un’opportunità ai deleganti di effettuare staking a costi minimi e generare entrate dalle commissioni di delega. Il validatore di AVAX One sarà accessibile per la delega pubblica e sfrutterà un’architettura cloud di livello istituzionale per garantire alta disponibilità e prestazioni elevate.

Il lancio del validatore rappresenta un elemento fondamentale della più ampia strategia operativa e di marketing di AVAX One. Questo primo passo potrà supportare iniziative future relative alla partecipazione all’ecosistema, alla generazione di ricavi e alle partnership istituzionali.