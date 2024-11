Lancio programmato per la prima metà del 2025

Recenti indiscrezioni indicano che Huawei potrebbe lanciare il suo sistema operativo per PC, HarmonyOS PC, nel primo semestre del 2025. L’azienda di Shenzhen sta lavorando attivamente per espandere l’ecosistema di HarmonyOS, puntando a sostituire Windows sui propri notebook con un sistema operativo sviluppato internamente, al fine di migliorare le prestazioni.

Il presidente della divisione Consumer Business di Huawei, Yu Chengdong, ha confermato che l’azienda è in fase di sviluppo di questo software. Si prevede che i prossimi modelli di notebook siano equipaggiati con HarmonyOS PC, abbandonando il supporto a Windows. Tuttavia, ci sono voci che suggeriscono che lo sviluppo potrebbe prendere più tempo del previsto, creando incertezze sul rilascio finale.

Secondo alcune fonti, il lancio di HarmonyOS PC potrebbe subire un ritardo, potenzialmente spostando il lancio al terzo trimestre del 2025. Un leaker ha recentemente fatto intendere che la presentazione del software potrebbe coincidere con l’uscita di un nuovo modello di MateBook, evidenziando un momento significativo per Huawei, nel quale il sistema operativo sarà completamente pronto per l’uso.

La nuova interfaccia utente di HarmonyOS PC è già visibile sul sito dedicato agli sviluppatori e presenta somiglianze con il design di MacOS, ma è progettata per offrire maggiore efficienza e velocità. La piattaforma è attesa per apportare notevoli miglioramenti nelle prestazioni di gioco e nella potenza di elaborazione, segnando l’ingresso in una nuova era dell’intelligenza artificiale per gli utenti di laptop.

Sarà interessante osservare quali nuove funzionalità saranno introdotte e se Huawei riuscirà a rispettare i tempi di lancio previsti per questo software ottimizzato. In ogni caso, la transizione a HarmonyOS PC rappresenta un passo strategico per l’azienda, che cerca di consolidare la propria posizione nel mercato dei computer portatili, puntando su una maggiore indipendenza dai sistemi operativi di terze parti.