Lancio programmato per il secondo trimestre

Il Galaxy S25 Slim, atteso da molti a seguito di varie indiscrezioni, potrebbe arrivare sul mercato più tardi rispetto alla serie Galaxy S25. Inizialmente si parlava di un lancio a gennaio, ma recenti informazioni suggeriscono che potrebbe slittare al secondo trimestre del 2025. Dalla beta di One UI 7 emergono solo tre modelli della serie S25, senza menzionare il S25 Slim, il che fa pensare a un’assenza di presentazione e commercializzazione immediata. Tuttavia, non è escluso un teaser durante l’evento di lancio dei Galaxy S25.

La serie Galaxy S25 è composta da tre modelli principali, ossia Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra, identificati rispettivamente dai codici SM-S931, SM-S936 e SM-S938. Un quarto modello, SM-S937, è stato indicato come Galaxy S25 Slim, posizionandosi tra il S25 Plus e l’S25 Ultra. Il fatto che questo modello sia stato aggiunto successivamente al database suggerisce che la sua introduzione è prevista in un secondo momento rispetto agli altri modelli. Questo scenario dimostra l’intenzione di Samsung di diversificare la propria offerta, rendendo il S25 Slim una novità interessante all’interno di una gamma che risulta un po’ stagnante.

C’è la possibilità di una presentazione del Galaxy S25 Slim in forma di teaser durante l’evento Galaxy Unpacked. Un teaser potrebbe fornire anticipazioni sul design e le specifiche tecniche del dispositivo, alimentando l’interesse per un prodotto che, pur non essendo disponibile subito, rappresenta una significativa evoluzione nella proposta di Samsung. Analogamente a quanto fatto con il Galaxy Ring, il S25 Slim potrebbe beneficiare di una presentazione strategica per mantenere viva l’attenzione dei consumatori verso Samsung nel competitivo mercato degli smartphone.

In sintesi, mentre il Galaxy S25 Slim suscita aspettative, la sua disponibilità sembra lontana, ma la strategia promozionale e il potenziale teaser durante l’evento di lancio potrebbero mantenere alta l’attenzione nei confronti del brand e delle sue prossime innovazioni.