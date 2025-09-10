Lancio di Swiped: il biopic su Bumble in Italia

“Swiped” debutterà il 19 settembre su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti. Questo biopic, ispirato alla vera storia di Whitney Wolfe Herd, fondatrice dell’app di incontri Bumble, è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival.

Il film racconta il percorso di Whitney Wolfe Herd, una giovane laureata che sfida il predominio maschile nel settore tecnologico. La sua esperienza come co-fondatrice di Tinder, segnata da sessismo e comportamenti tossici, la spinge a creare Bumble, un’app che consente alle donne di prendere l’iniziativa nella comunicazione, cambiando la cultura del dating online.

Oltre alla narrazione delle difficoltà affrontate, il film esplora il contesto di abusi vissuti da Wolfe Herd, riflettendo sulla necessità di una piattaforma più sicura e rispettosa. Protagonista del film è Lily James, anche produttrice, affiancata da un cast stellare che include Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer e Dan Stevens.

La presentazione al TIFF ha conferito grande visibilità a “Swiped”, che si preannuncia come una delle pellicole più attese della stagione. Lily James ha rivelato di non aver mai usato un’app di incontri, ma ha studiato Bumble tramite l’account di un’amica per prepararsi al ruolo.

Il film arriva in un periodo in cui le app di incontri sono parte integrante della vita moderna, ma anche al centro di critiche riguardo alla cultura digitale e alla qualità dei rapporti umani. “Swiped” non solo intrattiene, ma invita a riflettere sul potere e sull’importanza dell’empatia e del rispetto, sottolineando come il cambiamento possa essere possibile anche nei contesti più consolidati.