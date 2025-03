Lancio di bombe carta: un agente ferito

Disordini a Messina durante il corteo contro il Ponte sullo Stretto, previsto come una manifestazione pacifica del Carnevale No Ponte. Circa 150 manifestanti, tra cui alcuni anarchici, hanno manifestato contro il progetto, imbrattando muri, anche quello di una chiesa. La situazione è degenerata in scontri quando alcuni partecipanti hanno lanciato bombe carta, costringendo la polizia a intervenire con una carica per disperdere i gruppi violenti. Un agente è rimasto ferito e ha dovuto ricevere cure mediche.

La manifestazione ha suscitato una ferma condanna bipartisan. Il senatore Nino Germanà ha criticato la violenza, evidenziando la mancanza di argomentazioni valide da parte dei manifestanti. Matilde Siracusano di Forza Italia ha denunciato gli insulti e i comportamenti intolleranti, esprimendo solidarietà alle forze dell’ordine. Anche il centrosinistra ha espresso indignazione, con il segretario provinciale del Pd, Armando Hyerace, che ha condannato gli episodi di violenza sottolineando che tali azioni non rappresentano il diritto a protestare contro il progetto del Ponte.

Resta un clima di tensione attorno al tema del Ponte sullo Stretto, considerato da molti un’aggressione al territorio. La manifestazione avrebbe dovuto essere un’opportunità per esprimere opposizione in modo civile, ma gli atti vandalici e le aggressioni hanno messo in evidenza la frustrazione e il conflitto esistenti su questo controverso progetto infrastrutturale. La politica locale si è unita nel richiedere misure di sicurezza per garantire il rispetto delle norme durante le manifestazioni future.