Lancio delle Riprese e Debutto Televisivo

La morte di Antonello Fassari ha lasciato un grande vuoto tra gli attori che hanno fatto parte di “I Cesaroni”. L’annuncio della nuova stagione, “I Cesaroni – Il Ritorno”, è stato dato da Claudio Amendola, e le riprese sono iniziate il 17 marzo 2025. La sesta stagione della serie, che narra le avventure in una bottiglieria del quartiere Garbatella a Roma, si era conclusa nel 2014. Amendola, intervistato a “Verissimo”, ha riacceso le speranze dei fan con un vago “vediamo”. Niccolò Centioni ha confermato tramite i social la preparazione della nuova stagione.

Nel cast ci saranno ritorni noti come Ministro Amendola, Max Tortora e Niccolò Centioni, ma la presenza di altri membri storici, come Elena Sofia Ricci, è ancora incerta dopo che lei stessa ha dichiarato di non voler partecipare a un cameo. Secondo TvBlog, la settima stagione dovrebbe andare in onda tra fine 2025 e inizio 2026.

Il 5 aprile 2025, Antonello Fassari è morto a 72 anni a causa di problemi di salute legati all’angina pectoris, con un passato di ansia e depressione. Claudio Amendola ha rilasciato una dichiarazione all’Ansa, esprimendo il suo cordoglio e sottolineando che “la serie gli sarebbe stata dedicata”. Un tributo, quindi, alla figura che aveva interpretato Cesare nella serie. Nel frattempo, tutte le stagioni di “I Cesaroni” sono disponibili su Netflix, permettendo ai fan di rivedere le avventure passate mentre attendono il ritorno della serie.