La storia dell’innovazione non è fatta solo di successi. In Italia spesso è fatta di annunci roboanti che poi si rivelano altro. Ogni tanto questo Almanacco se ne è occupato e se ne occuperà, non per infierire, ma perché ricordare è sempre importante, magari può servirci a non ripetere gli stessi errori. E insomma il 27 luglio del 2019 toccava al deputato del PD Francesco Boccia spiegare ai giornali cosa intendeva il giorno prima il segretario Nicola ZIngaretti quando aveva parlato di “partito in tasca” grazie ad una nuova app.

“L’idea – diceva Boccia – è di mettere in rete in modo permanente la comunità dei militanti e degli iscritti al Pd. Ci sarà una piattaforma cui tutti saremo collegati attraverso una app. Sarà una casa di vetro, open source, trasparente a differenza di Rousseau. Si potrà vedere da fuori tutto quello che accade. Sarà un luogo di consultazione, di partecipazione, utilissimo anche per i segretari di circolo. Si potranno porre domande ai dirigenti, segnalare problemi sul territorio, e soprattutto faremo consultazioni di continuo per consentire ai nostri simpatizzanti di esprimere un’opinione…

Noi siamo convinti che questo possa essere uno strumento di conoscenza, può aiutarci a fare ‘un tuffo nel Paese’ come ci ha chiesto il segretario. La piattaforma può essere uno strumento straordinario di partecipazione democratica, di una moderna militanza. Rappresenterà una sorta di volantinaggio digitale. Senza sostituire l’incontro reale tra persone”. L’obiettivo, diceva sempre Boccia, “è diventare noi stessi un grande social. E sarà possibile condividere gli interventi sui social tradizionali”. Non poteva mancare infine la gamification, “una sorta di competizione civica, più segnali più cresce la tua credibilità nella comunità”. La PA app verrà presentata da Zingaretti, come previsto, alla fine di settembre. Slogan “Tu vali tu”, versione democratica di “uno vale uno”. Quel giorno Boccia dirà: “È la rivoluzione del secolo. Me lo dico da solo, ma sono troppo fiero di quello che abbiamo fatto”. Da allora però se ne sono perse le tracce.