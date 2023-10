Lancia due cuccioli in fin di vita oltre il recinto del rifugio per cani

Abbondano shock di due anime quasi allo stremo delle loro forze, lanciate dal recinto senza alcun buonsenso

Sono in tanti i proprietari amorevoli di animali domestici che farebbero di tutto per aiutare i loro amici a 4 zampe, ma esistono anche moltissime persone senza scrupoli o conoscenza di cosa sia il senso di colpa, in grado quindi di commettere atti indicibili come quello che ha riempito le pagine del web in questi giorni.

L’episodio è avvenuto nella contea di Jackson e riguarda due cuccioli di razza Husky che sono stati rinvenuti nei pressi di un rifugio per animali prossimi alla morte. Le circostanze dell’abbandono dei due cani sono ancor più cruente ed hanno suscitato lo sdegno del web.

Lanciati dal recinto all’interno del rifugio, ancora una cruda realtà sull’abbandono di animali

L’episodio è avvenuto due giorni fa ed ha scosso non solo i volontari del rifugio ma tutta la popolazione della contea di Jackson. Sono tanti gli episodi di abbandono che continuano in questo periodo ma questi hanno colpito tutti per la loro crudeltà. Senza nessuna remora, infatti, i proprietari dei due Husky hanno gettato i cani da un recinto alto più di due metri, nonostante questi gravassero già in condizione di salute precarie.

I due cani di circa 6 mesi di età, infatti, sono arrivati in condizioni pessime, malnutriti e pieni di pulci, basti pensare che i due animale avrebbero dovuto pesare intorno ai 25 chilogrammi ma il loro peso all’arrivo in struttura era di 8 ed 11 chilogrammi. Come se questo non bastasse, uno dei due cuccioli riportava i segni di un trauma cranico non indifferente che ha richiesto accertamenti clinici specifici.

A fare la differenza in questa storia di crudeltà e abbandono è stato il buonsenso degli abitanti della contea che, dopo aver appreso al notizia, si sono mossi per arrivare alla verità riuscendo tramite alcune segnalazioni a far arrivare la polizia fin dentro casa degli aguzzini.

Ad essere stata identificata è stata una donna che alla fine ha ammesso il suo reato e che ne pagherà le conseguenze, anche se ciò che è venuto alla luce dopo il suo arresto va ben oltre le aspettative.

Gli agenti hanno infatti rinvenuto altri cani, constatando come i due Husky abbandonati fossero solo due elementi di una cucciolata di 8 cani.

Per i due pelosetti abbandonati i primi giorni in struttura sono stati drastici ma il peggio sembra passato e le loro condizioni adesso sono stabili. Per un recupero completo servirà comunque del tempo, nella speranza che i due possano poi essere affidati alle cure di una famiglia amorevole.

Ogni animale ha diritto ad una vita dignitosa, l’abbandono e il maltrattamento di animali sono reati gravi e grazie all’aiuto dei cittadini, per fortuna, i malfattori sono stati trovati e puniti.

Non resta che sperare che episodi come questo possano divenire a breve un ricordo lontano, ma la strada verso questo traguardo al momento sembra ancora dissestata di molti altri episodi turbolenti e difficile da raggiungere.