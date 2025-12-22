Lancia al Bruxelles Motor Show

Lancia sarà la protagonista del Bruxelles Motor Show 2026, evento che si svolgerà dal 9 al 18 gennaio. In questa occasione, il marchio italiano presenterà la sua ultima creazione, la Ypsilon Rally2 HF Integrale, una vettura da competizione che segna il ritorno di Lancia nel Campionato del Mondo Rally FIA. Il debutto avverrà al Rally di Monte Carlo, prima tappa del Campionato in programma dal 22 al 25 gennaio.

Sullo stand Lancia saranno esposti anche altri due modelli, la Ypsilon HF elettrica da 280 CV e la Ypsilon HF Line Ibrida da 110 CV, entrambe dotate della sigla HF e dell’elefantino rosso di Lancia, simboli del marchio italiano. La Ypsilon HF elettrica da 280 CV accelera da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e ha un’autonomia di circa 370 km.

Il 9 gennaio, il leggendario Miki Biasion terrà a battesimo la Ypsilon Rally2 HF Integrale, regalando un momento di forti emozioni. La famiglia HF di Lancia comprende anche la Ypsilon Rally4 HF e la Ypsilon HF Racing, progettate per rendere il rally più accessibile ed economico. Tutti e tre i modelli fanno parte del Customer Racing Programme e sono disponibili per l’ordinazione.

La regione Belgio-Lussemburgo gioca un ruolo chiave nel processo di internazionalizzazione del marchio, che prevede inizialmente una rete di 70 nuovi concessionari in altrettante grandi città europee. In Belux sono già attivi 11 showroom Lancia, con 2 ulteriori aperture in corso e 15 punti assistenza. Lancia è pronta ad avviare la sua Renaissance con un piano strategico decennale che sta procedendo a passi da gigante, con innovazione e design senza tempo come principi fondanti del marchio.