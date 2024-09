Lance Bass contro Diddy: “Ciò che diceva a Justin Timberlake”

Il caso di Diddy continua a suscitare interesse non solo tra gli utenti dei social, ma anche nei media tradizionali americani e nei programmi televisivi. In particolare, nell’ultima puntata di “Watch What Happens Live”, il conduttore Andy Cohen ha invitato Lance Bass, ex membro degli NSYNC, a esprimere la sua opinione su Diddy. Bass ha confessato di non aver mai apprezzato il rapper, svelando l’origine della sua antipatia.

La tensione tra Bass e Diddy risale a un episodio avvenuto anni fa, durante il tour finale degli NSYNC, quando Diddy aprì i concerti della band. In particolare, durante l’ultima data del tour tenutasi a Orlando, Bass ha riferito di aver sentito Diddy rivolgersi a Justin Timberlake dicendo: “Devi mollare questi fr**i. Devi fare il solista. Devi mollarli e andare per la tua strada”. Bass ha descritto questa conversazione come sgradevole, sottolineando che quelle parole lo hanno portato a cambiare opinione su Diddy. “Ho sentito tutto e in quel momento ho pensato ‘non mi piaci più, Diddy’”, ha dichiarato Bass, evidenziando che ritenere inappropriato commentare negativamente i suoi compagni di band durante il loro spettacolo.

A seguito di queste rivelazioni, Bass ha sottolineato che non si aspetta una risposta immediata da parte di Diddy, visto che ora lui ha a che fare con questioni ben più gravi. La situazione di Diddy, infatti, è complicata da recenti accuse riguardanti comportamenti inappropriati alle sue feste, un tema che ha guadagnato risonanza sia nei social che sulla stampa. Queste vicende hanno reso Diddy un argomento di discussione ricorrente nei vari programmi televisivi e nei dibattiti pubblici.

Infine, Bass ha espresso curiosità su come Timberlake abbia reagito alle parole di Diddy, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla situazione. Le dinamiche tra queste figure celebri e le potenziali ripercussioni potrebbero continuare a generare dibattito nel mondo dello spettacolo, rendendo il caso ancora più intrigante.