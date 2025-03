L’analisi rivela le migliori destinazioni europee per gli appassionati di musica

Gli esperti di viaggio hanno identificato le migliori città europee per gli amanti della musica, analizzando 50 città in base all’offerta di concerti, ai prezzi dei biglietti, ai festival e alla vita notturna. Napoli emerge come capitale della musica pop in Italia, con i biglietti per i concerti più economici d’Europa, mediamente a 43 euro. Londra, pur essendo la città della musica per eccellenza, presenta prezzi elevati, con 125 euro di media per un biglietto. Budapest si propone come alternativa conveniente, mentre Salisburgo rappresenta la principale meta per la musica classica.

Lo studio condotto da Omio ha creato classifiche per le migliori città per la musica pop e classica, considerando vari fattori come i prezzi dei biglietti e la scena musicale locale. Londra si distingue con 75 locali notturni e 25 festival, mentre Budapest offre produzioni di alta qualità a prezzi accessibili. Tra le città per la musica classica, Salisburgo è in cima, grazie al suo festival estivo.

I prezzi dei biglietti per concerti sono aumentati significativamente dal 2011, passando da 74 euro a 129 euro nel 2024. Napoli, invece, resta accessibile con prezzi medi di 43 euro, rispetto a Milano e Roma che costano rispettivamente 100 e 103 euro.

Salisburgo e Reykjavík sono prime per cultura musicale, mentre città come Cork e Porto offrono esperienze musicali intime e autentiche. Anche se grande città come Londra e Madrid presentano alti costi per i biglietti d’opera, Lisbona e Aarhus spiccano per prezzi inferiori a 30 euro. La ricerca di Omio offre un quadro chiaro delle opportunità musicali in Europa.